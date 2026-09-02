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பரமக்குடி சாா் ஆட்சியராக மருத்துவா் வினோதினி பொறுப்பேற்பு

பரமக்குடி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மருத்துவா் வ. வினோதினி பாா்த்திபன் பதவியேற்றுக் கொண்டாா்.

சாா் ஆட்சியா் வ. வினோதினி பாா்த்திபன்.

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 4:02 am IST

பரமக்குடி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மருத்துவா் வ. வினோதினி பாா்த்திபன் பதவியேற்றுக் கொண்டாா். முன்னதாக, இவா், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பயிற்சி சாா் ஆட்சியராகப் பணியாற்றினாா். அவருக்கு வருவாய்த் துறையினா், முக்கிய பிரமுகா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

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