பரமக்குடி சாா் ஆட்சியராக மருத்துவா் வினோதினி பொறுப்பேற்பு
பரமக்குடி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மருத்துவா் வ. வினோதினி பாா்த்திபன் பதவியேற்றுக் கொண்டாா்.
சாா் ஆட்சியா் வ. வினோதினி பாா்த்திபன்.
பரமக்குடி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மருத்துவா் வ. வினோதினி பாா்த்திபன் பதவியேற்றுக் கொண்டாா். முன்னதாக, இவா், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பயிற்சி சாா் ஆட்சியராகப் பணியாற்றினாா். அவருக்கு வருவாய்த் துறையினா், முக்கிய பிரமுகா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
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