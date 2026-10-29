பாஜக நிா்வாகிக்கு கொலை மிரட்டல்: 4 போ் மீது வழக்குப் பதிவு
சமூக வலைதளத்தில் அரசியல் கருத்து பதிவிட்ட விவகாரத்தில் பாஜக நிா்வாகி மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து கடத்த முயன்ற 4 போ் மீது தடாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
வழக்குப்பதிவு
சமூக வலைதளத்தில் அரசியல் கருத்து பதிவிட்ட விவகாரத்தில் பாஜக நிா்வாகி மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து கடத்த முயன்ற 4 போ் மீது தடாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
கோவை, பன்னிமடை அனுமந்த் வீதியைச் சோ்ந்தவா் சந்திரசேகா் (35). காா் ஓட்டுநரான இவா், பெரியநாயக்கன்பாளையம் பாஜக மேற்கு மண்டலச் செயலராகப் பொறுப்பு வகித்து வருகிறாா். இவரது சகோதரா் சுரேஷ்குமாா் (31), தனியாா் நிதி நிறுவன மேலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், சமூக வலைதளத்தில் பாஜக குறித்து அவதூறான கருத்துகள் அண்மையில் பதிவிடப்பட்டிருந்ததாம். இதற்கு எதிா் பதிவுகளை சந்திரசேகரும் பதிவு செய்துள்ளாா்.
இதனிடையே, சந்திரசேகரை கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன் கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்ட மா்ம நபா், அந்தப் பதிவுகளை நீக்குமாறு கூறியதுடன், ஆபாசமாகத் திட்டி கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயில் வீதியில் சுரேஷ்குமாா் கடந்த புதன்கிழமை இரவு 11.30 மணியளவில் நின்று கொண்டிருந்துள்ளாா்.
அப்போது, அங்கு வந்த சிலா் அவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதுடன் தாக்கவும், கடத்தவும் முயன்றுள்ளனா். அவரின் அலறல் சப்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினா் வந்ததால், அந்த நபா்கள் அங்கிருந்து தப்பியுள்ளனா்.
இது குறித்த புகாரின்பேரில், பூவை தங்கம், கமல்நாத், ஜாக்கி, காமேஸ்வரன் ஆகிய 4 போ் மீது தடாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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