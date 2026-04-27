Dinamani
மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தவா் கைது

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 7:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெருந்துறை அருகே, மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பெருந்துறையை அடுத்த, கருமாண்டிசெல்லிபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் 66 வயது மூதாட்டி. இவா், தனது வீட்டில் திங்கள்கிழமை அதிகாலை தூங்கிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த பழனி மகன் தங்கவேல் (43) வீட்டுக்குள் சென்று மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளாா். அப்போது

மூதாட்டியின் சப்தம் கேட்டு, அக்கம்பக்கத்தினா் வருவதைப் பாா்த்த தங்கவேல், அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாா். இதுகுறித்து, மூதாட்டி அளித்த புகாரின்பேரில், பெருந்துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, தங்கவேலுவை கைது செய்தனா்.

பின்னா் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

