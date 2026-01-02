ஈரோட்டில் வரும் 5-ஆம் தேதி விவசாயிகள் மாநாடு: மத்திய அமைச்சா் சிவராஜ்சிங் சௌகான் பங்கேற்பு
பாஜக சாா்பில் ஈரோட்டில் வரும் 5-ஆம் தேதி நடைபெறும் விவசாயிகள் மாநாட்டில் மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சா் சிவராஜ்சிங் சௌகான் பங்கேற்பதாக விவசாய அணியின் மாநிலத் தலைவா் ஜி.கே.நாகராஜ் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து ஈரோட்டில் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை அவா் கூறியதாவது:
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், பாஜக விவசாய அணி சாா்பில் ஈரோடு, வில்லரசம்பட்டி லட்சுமி துரைசாமி மண்டபத்தில் வரும் 5-ஆம் தேதி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சா் சிவராஜ் சிங் சௌகான் பங்கேற்க உள்ளாா். இதற்காக 4-ஆம் தேதி மாலை அவா் ஈரோடு வருகிறாா். 5-ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு மஞ்சள் ஏலத்தில் பங்கேற்கும் விவசாயிகள், வணிகா்களிடம் கலந்துரையாடுகிறாா். அப்போது விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்டறிந்து, மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலத்தைப் பாா்வையிடுகிறாா். மாநாடு நடைபெறும் மண்டபத்தில் காலை 8 மணிக்கு விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சாா்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோரை சந்தித்து விவாதிக்கிறாா்.
இயற்கை விவசாயத்தில் உள்ள பிரச்னைகள், நூறுநாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் நிறை-குறைகள், பாண்டியாறு புன்னம்பழா திட்டம் ஆகியவை குறித்து பேசுகிறாா். மத்திய அமைச்சா் தமிழகத்துக்கு வருவது தோ்தலுக்காக அல்ல. திறமையான விவசாயிகள் இருந்தும் ஏன் பிரச்னைகளை சந்திக்கின்றனா் என்பதை துல்லியமாக கணக்கெடுக்க வருகிறாா். மதியம் 2 மணிக்கு மகளிா் 2 ஆயிரம் பேரை சந்தித்து சுயசாா்பு பாா்வை, தொழில் தொடங்குவதில் உள்ள பிரச்னைகள், வங்கிக் கடனுதவி திட்டங்கள் குறித்து பேசுகிறாா்.
மதியம் 3 மணிக்கு சிறுதானியங்கள் மூலமாக வைக்கப்படும் பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்கிறாா். இந்நிகழ்ச்சிகளில் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், முன்னாள் தலைவா் அண்ணாமலை, தேசிய மகளிா் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசன், குஷ்பு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கின்றனா். முன்னதாக 4-ஆம் தேதி 125 அரங்குகளுடன் கூடிய கண்காட்சியை தேசிய மகளிா் அணி தலைவியும், எம்.எல்.ஏ.-வுமான வானதி சீனிவாசன் தொடங்கிவைக்கிறாா்.
மேற்கு மண்டலத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து விவசாய சங்கங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளோம். மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட விவசாயப் பொருள்களை சந்தைப்படுத்துதல் பிரச்னைகளை நீக்கி வியாபாரிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.
விவசாயம், இயற்கை விவசாயம், மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட விவசாயப் பொருட்கள், வங்கிகள், நபாா்டு வங்கி, தொழில் ஊக்குவிப்பு அமைப்புகளின் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மாநாட்டில் 15 ஆயிரம் விவசாயிகள் கலந்துகொள்ளும் வகையில் திட்டமிட்டு அழைப்பு விடுத்துள்ளோம்.
பேட்டியின்போது பாஜக மாநிலப் பொதுச் செயலாளா் ராமலிங்கம், மாநிலச் செயலாளா் பன்னீா்செல்வம், மாவட்டத் தலைவா் செந்தில், ஒருங்கிணைப்பாளா் பழனிசாமி, அறம் அறக்கட்டளை இயக்குநா் கிருத்திகா சிவகுமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.