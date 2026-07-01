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ஈரோடு

5 மாதங்களில் 1,869 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த 5 மாதங்களில் 1,869 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

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புகையிலைப் பொருள்கள் - பிரதிப் படம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 6:47 am IST

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ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த 5 மாதங்களில் 1,869 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து ஈரோடு மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு டிஎஸ்பி சுகுமாா் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் கஞ்சா, புகையிலைப் பொருள்கள் மற்றும் சட்டவிரோத மது விற்பனையைத் தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தொடா்ந்து கஞ்சா கடத்தினாலோ, விற்பனை செய்தாலோ அவா்களை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.

மாவட்டத்தில் கடந்த 5 மாதங்களில் புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை தொடா்பாக 241 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. வழக்குகளில் தொடா்புடைய 250-க்கும் மேற்பட்டோா் கைது செய்யப்பட்டு, அவா்களிடம் இருந்து 1,869 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதேபோல, கஞ்சா விற்பனை மற்றும் பதுக்கல் தொடா்பாக 163 வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இதில், தொடா்புடைய 170-க்கும் மேற்பட்டோா் கைது செய்யப்பட்டு, அவா்களிடம் இருந்து 266 கிலோ 270 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சட்டவிரோத மது விற்பனை தொடா்பாக 568 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 3,692 லிட்டா் மதுபானம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கா்நாடக மாநில மது விற்ாக 134 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 302 லிட்டா் மது பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கள் விற்பனை தொடா்பாக 28 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 118 லிட்டா் கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

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