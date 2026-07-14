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ஈரோடு

தாளவாடி அருகே மின் மோட்டாரை சேதப்படுத்திய யானைகள்

தாளவாடி அருகே யானைகளால் சேதமடைந்த மின் மோட்டாருக்கு வனத் துறை இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை

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யானையால்  சேதமடைந்த மின் மோட்டாா்  குழாய்கள்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:32 am IST

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தாளவாடி அருகே யானைகளால் சேதமடைந்த மின் மோட்டாருக்கு வனத் துறை இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த தாளவாடி வனக் கிராமங்களில் யானைகள் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன. இதில் சிக்கள்ளி கிராமத்தில் சாகுபடி செய்த கரும்பு, வாழை, தென்னை மற்றும் மஞ்சள் பயிா்களை சேதப்படுத்தும் ஒற்றை யானையால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.

இதில் சிக்கள்ளியைச் சோ்ந்த தங்கராஜ் என்பவரின் தோட்டத்துக்குள் புகுந்த யானை அங்கிருந்த ஆழ்குழாய் மின் மோட்டாரை உடைத்து சேதப்படுத்தியதுடன் ஒன்றரை ஏக்கரில் சாகுபடி செய்த மஞ்சள் பயிரையும் சேதப்படுத்தியது.

யானையால் சேதமடைந்த பயிா் மற்றும் மின் மோட்டாருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என வனத் துறையினருக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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