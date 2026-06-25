Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
ஈரோடு

தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு விடும் நடவடிக்கையை கைவிடக் கோரி பவானியில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசுகிறாா் ஏஐடியூசி மாநிலச் செயலாளா் சி.சின்னசாமி.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு விடும் நடவடிக்கையை கைவிடக் கோரி பவானியில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

பவானி நகராட்சி அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு ஈரோடு மாவட்ட உள்ளாட்சித் துறை பணியாளா் சங்கத்தின் பவானி கிளைத் தலைவா் ப.மா.பாலமுருகன் தலைமை வகித்தாா். ஏஐடியூசி மாநிலச் செயலாளா் எஸ்.சின்னசாமி, சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலாளா் ஆா்.மணியன், துணைத் தலைவா் கே.சந்திரசேகா், துணைச் செயலாளா் கே.எம்.ஜெயபாரதி ஆகியோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா்.

மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகளில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு விடும் நடவடிக்கையை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும். ஒப்பந்தம், பணி ஒப்படைப்பு, சுய உதவிக்குழு உள்ளிட்ட எந்த பெயரில் இருந்தாலும், 480 நாள்கள் பணியாற்றிய தூய்மைப் பணியாளா்கள் அனைவரையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.

அரசுத் துறை நிறுவனங்களில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றிய ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் தோ்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பவானி நகரச் செயலாளா் எம்.ஆா்.சுரேஷ்குமாா், பவானி நகராட்சி முன்னாள் மேலாளா் எம்.தங்கராஜ் மற்றும் நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட தூய்மைப் பணியாளா்கள்

ஆட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட தூய்மைப் பணியாளா்கள்

பணி நிரந்தரம் கோரி ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பணி நிரந்தரம் கோரி ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

நாய்களுக்கு ஏஆா்வி தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரம்

நாய்களுக்கு ஏஆா்வி தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரம்

தூய்மைப் பணியாளா்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவோம்: அமைச்சர் டி.கே. பிரபு உறுதி!

தூய்மைப் பணியாளா்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவோம்: அமைச்சர் டி.கே. பிரபு உறுதி!

விடியோக்கள்

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்