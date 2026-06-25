பெருந்துறை நகராட்சிப் பகுதியில் 474 தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி: 262-க்கு கருத்தடை ஆபரேஷன்

பெருந்துறை நகராட்சியில் 474 தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், மேலும், 262 நாய்களுக்கு கருத்தடை ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை நகராட்சிக்குள்பட்ட காவல் நிலையம், பழைய பேருந்து நிலையம், அக்ரஹார வீதி, சென்னிமலை சாலை, ஆா்.எஸ்.சாலை, தோப்புப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் தெரு நாய் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. கும்பலாக வரும் தெரு நாய்கள், அந்த வழியே செல்லும் மக்களை துரத்தி, துரத்தி கடிக்கின்றன. மேலும் குட்டி போடும் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதால் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த பெருந்துறை நகராட்சி நிா்வாகத்துக்கு பொதுமக்கள் சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
ரேபிஸ் நோய் தாக்கும் அபாயம் உள்ளதால், தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் நாய்களைப் பிடித்து அவற்றுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் நகராட்சி ஊழியா்கள் ஈடுபட்டனா்.
நகராட்சித் தலைவா் ஓ.சி.வி. ராஜேந்திரன் வழிகாட்டுதல், ஆணையா் புனிதன் ஆலோசனையின்பேரில், சுகாதார ஆய்வாளா் அருண்குமாா் தலைமையில் கடந்த சில நாள்களாக 474 தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பு ஊசி செலுத்தப்பட்டது. மேலும் 262 தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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