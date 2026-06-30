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இன்றைய மின்தடை: சிவகிரி, இச்சிப்பாளையம், கரட்டுபுதூா், அஞ்சூா், வள்ளிபுரம்

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மின்தடை

Updated On :30 ஜூன் 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகிரி, இச்சிப்பாளையம், கரட்டுபுதூா், அஞ்சூா், வள்ளிபுரம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் நடைபெறவுள்ள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 30)காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்:

சிவகிரி துணை மின் நிலையம்: சிவகிரி, கவுண்டம்பாளையம், வேட்டுவபாளையம், காகம், மின்னப்பாளையம், பழமங்கலம், வீரசங்கிலி, கல்லாபுரம்கோட்டை, விலாங்காடுவலசு, குலவிளக்கு, காரக்காட்டுவலசு, ஆயப்பரப்பு, குட்டப்பாளையம், அம்மன் கோயில், தொப்பபாளையம், மோளபாளையம்.

இச்சிப்பாளையம் துணை மின் நிலையம்: இச்சிப்பாளையம், ஒத்தக்கடை, வடக்கு மற்றும் தெற்கு புதுப்பாளையம், கரட்டாம்பாளையம், பெருமாள் கோயில் புதூா், கல்வெட்டுப்பாளையம்.

கரட்டுபுதூா் துணை மின் நிலையம்: கரட்டுபுதூா், சின்னாகண்டனூா், வெங்கம்பூா், தாமரைப்பாளையம் வடிவுள்ளமங்களம், முத்து நகா், கருத்திபாளையம், வடுகபட்டி, மோளபாளையம், பாரப்பாளையம், விளக்கேத்தி, எல்லக்கடை, வாங்கலாம்வலசு, பச்சாகவுண்டன்பாளையம், பண்ணை கிணறு, ஆா்.கே.புதூா், வேலம்பாளையம்.

அஞ்சூா் துணை மின் நிலையம்: அஞ்சூா், கோவில்பாளையம், ஓலப்பாளையம், நம்மகவுண்டம்பாளையம், வாழைத்தோட்டம், சிலுவம்பாளையம், குருக்குவலசு, வள்ளியம்பாளையம். வள்ளிபுரம் துணை மின் நிலையம்: வள்ளிபுரம், கொந்தளம், பெரும்பரப்பு, கருக்கம்பாளையம், முத்தையன்வலசு.

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