நிபந்தனை பட்டாவை அயன் பட்டாவாக மாற்ற கோரிக்கை

பெருந்துறை வட்டாட்சியா் சரவணன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற அமைதி பேச்சுவாா்த்தையில் பங்கேற்ற காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் சிவகுமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :19 மார்ச் 2026, 8:22 pm

பெருந்துறையில் நிபந்தனை பட்டாவை அயன் பட்டாவாக மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருந்துறை அருகேயுள்ள கருமாண்டிசெல்லிபாளையம், சுள்ளிபாளையம் ஆகிய ஊராட்சிப் பகுதி மக்களுக்கு நிபந்தனை பட்டா உள்ளது. இதனால், அவா்கள் வங்கிக் கடன் உள்ளிட்டவற்றை பெறுவதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், நிபந்தனை பட்டாவை அயன் பட்டாவாக மாற்ற வேண்டும் என்ற வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனா். இந்நிலையில், பெருந்துறை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைதி பேச்சுவாா்த்தை புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

இதில், வட்டாட்சியா் சரவணன், பெருந்துறை காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் சிவகுமாா், காவல் ஆய்வாளா் பாலமுருகன், துணை வட்டாட்சியா் சுதாகா், வருவாய் ஆய்வாளா் முத்துலட்சுமி, கிராம நிா்வாக அலுவலா் சந்தோஷ், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.

பேச்சுவாா்த்தையில், நிபந்தனை பட்டாவை அயன் பட்டாவாக மாற்றுவது தொடா்பாக அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வட்டாட்சியா் சரவணன் உறுதியளித்தாா்.

தொடர்புடையது

திருமணத்தை நிறுத்தியதால் ஆத்திரம்: தெலங்கானாவில் பெண்ணின் உடலில் ஹெச்ஐவி ரத்தத்தை செலுத்தியவா் கைது

வால்பாறையில் 52 இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள்

700 பேருக்கு இலவச பட்டா: எம்எல்ஏ வழங்கினாா்

அந்தியூரில் நிபந்தனைப் பட்டாக்கள் அயன் பட்டாக்களாக மாற்றம்!

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
