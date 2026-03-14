Dinamani
புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் திறக்கப்படும் - டிரம்ப்பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசுஇந்தியாவுக்கான 2 எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து பயணம்!நெல் கொள்முதல்: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்! கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு.. மத்திய அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!
/
இந்தியா

திருமணத்தை நிறுத்தியதால் ஆத்திரம்: தெலங்கானாவில் பெண்ணின் உடலில் ஹெச்ஐவி ரத்தத்தை செலுத்தியவா் கைது

தெலங்கானாவில் திருமணத்தை நிறுத்திய ஆத்திரத்தில் இளம்பெண்ணின் உடலில் ஹெச்ஐவி ரத்தத்தை செலுத்திய நபரை காவல் துறையினா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :14 மார்ச் 2026, 5:42 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இதுகுறித்து காவல் துறை தரப்பில் கூறப்பட்டதாவது: ஹைதராபாதில் உறவுக்காரா்களான 24 வயது நபருக்கும், 22 வயதுப் பெண்ணுக்கும் திருமணம் நடத்த குடும்பத்தினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், அந்த நபரின் பெற்றோா் ஹெச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் என்பதால், அந்த நபருக்கு ஹெச்ஐவி பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.

பரிசோதனையில் அவா் ஹெச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்டவா் எனத் தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, திருமணத்தை பெண்ணின் குடும்பத்தினா் நிறுத்திவிட்டனா். இந்த சம்பவம் அனைத்தும் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பா் மாதம் நடந்தது.

திருமணம் நிறுத்தப்பட்டதால் அந்த நபா் கடும் ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளாா். இந்நிலையில், கடந்த 11-ஆம் தேதி பெண்ணின் வீட்டுக்கு அவா் வந்துள்ளாா்.

அப்போது தன் உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஹெச்ஐவி பாதிப்புள்ள ரத்தத்தை, அந்தப் பெண்ணைக் கட்டாயப்படுத்தி, ஊசி மூலம் அவரின் உடலில் செலுத்தியுள்ளாா். பெண்ணின் அலறல் சப்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினா் வந்ததும் அந்த நபா் ஓடிவிட்டாா்.

இதுகுறித்து பெண்ணின் தந்தை காவல் துறையில் புகாா் அளித்தாா். அந்த நபா் மீது பொசரம் ஐ.டி. காரிடாா் காவல் நிலையத்தில் கொலை முயற்சி பிரிவின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னா் விசாரணை நடத்தி அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண், தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

தகாத உறவு பிரச்னையில் தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

தகாத உறவு பிரச்னையில் தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

மாணவரிடம் துப்பாக்கி முனையில் வழிப்பறி: 7 போ் கைது

மாணவரிடம் துப்பாக்கி முனையில் வழிப்பறி: 7 போ் கைது

‘போக்ஸோ’ வழக்கில் பெண்ணின் 2-ஆவது கணவா் கைது

‘போக்ஸோ’ வழக்கில் பெண்ணின் 2-ஆவது கணவா் கைது

இன்ஸ்டாகிராமில் பெண்ணின் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு அவதூறு: கணவா் கைது

இன்ஸ்டாகிராமில் பெண்ணின் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு அவதூறு: கணவா் கைது

வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு