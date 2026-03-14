தெலங்கானாவில் திருமணத்தை நிறுத்திய ஆத்திரத்தில் இளம்பெண்ணின் உடலில் ஹெச்ஐவி ரத்தத்தை செலுத்திய நபரை காவல் துறையினா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறை தரப்பில் கூறப்பட்டதாவது: ஹைதராபாதில் உறவுக்காரா்களான 24 வயது நபருக்கும், 22 வயதுப் பெண்ணுக்கும் திருமணம் நடத்த குடும்பத்தினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், அந்த நபரின் பெற்றோா் ஹெச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் என்பதால், அந்த நபருக்கு ஹெச்ஐவி பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.
பரிசோதனையில் அவா் ஹெச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்டவா் எனத் தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, திருமணத்தை பெண்ணின் குடும்பத்தினா் நிறுத்திவிட்டனா். இந்த சம்பவம் அனைத்தும் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பா் மாதம் நடந்தது.
திருமணம் நிறுத்தப்பட்டதால் அந்த நபா் கடும் ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளாா். இந்நிலையில், கடந்த 11-ஆம் தேதி பெண்ணின் வீட்டுக்கு அவா் வந்துள்ளாா்.
அப்போது தன் உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஹெச்ஐவி பாதிப்புள்ள ரத்தத்தை, அந்தப் பெண்ணைக் கட்டாயப்படுத்தி, ஊசி மூலம் அவரின் உடலில் செலுத்தியுள்ளாா். பெண்ணின் அலறல் சப்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினா் வந்ததும் அந்த நபா் ஓடிவிட்டாா்.
இதுகுறித்து பெண்ணின் தந்தை காவல் துறையில் புகாா் அளித்தாா். அந்த நபா் மீது பொசரம் ஐ.டி. காரிடாா் காவல் நிலையத்தில் கொலை முயற்சி பிரிவின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னா் விசாரணை நடத்தி அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண், தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
