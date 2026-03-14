பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசு
பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசு

முகவா்களிடம் எல்பிஜி சிலிண்டா் தீா்ந்துவிடும் என்று அச்சப்பட வேண்டாம்!

எல்பிஜி- PTI
Updated On :14 மார்ச் 2026, 2:33 pm

சமையல் எரிவாயு உள்நாட்டு உற்பத்தி 31 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் பெட்ரோல், டீசல் போதிய அளவுக்கு இருப்பதாகவும் மத்திய அரசு சனிக்கிழமை(மார்ச் 14) வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில், மேற்காசிய போருக்கு முன்பாக, சராசரியாக 55.7 லட்சமாக இருந்த சிலிண்டா் முன்பதிவு, போருக்கு பிறகு (மார்ச் 13 நிலவரப்படி) 88.8 லட்சமாக உயா்ந்துள்ளது. சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் சமையல் எரிவாயு உள்நாட்டு உற்பத்தி சுமார் 31 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது.

போதிய இருப்பு உள்ளதால், சிலிண்டா் முன்பதிவு குறித்தும் மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம். முகவா்களிடம் எல்பிஜி சிலிண்டா் தீா்ந்துவிடும் என்ற அச்சம் தேவையில்லை.

வணிக சிலிண்டர்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் விநியோகிக்க மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் சிலிண்டர் முன்பதிவு 84 சதவீதமாக உள்ளது.

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதில் மத்திய அரசு உயா் முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது.

பெட்ரோல், டீசல் போதிய அளவுக்கு இருப்பு உள்ளது. மேலும், சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட எரிபொருள் தீா்ந்துவிடும் என்ற நிலை ஏற்படவில்லை. அதுகுறித்த புகார்களும் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணெய் நிறுவனங்களால் தெரிவிக்கப்படவில்லை. எரிபொருள் விநியோகம் சீராக நடைபெறுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LPG production from refineries has also been increased by about 31% - Citizens are advised not to panic.

வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி

மேற்காசிய நிலவரத்தால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இல்லை: மத்திய அரசு

பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போதைக்கு உயராது; சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கு கட்டுப்பாடு!

சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவு

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
