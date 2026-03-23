துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று ஈரோடு வருகை!
ஈரோட்டில் நடைபெறும் திமுக இளைஞா் அணி நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 23) வருகை தருகிறாா்.
ஈரோடு அருகே மேட்டுக்கடையில் உள்ள தங்கம் மகாலில் திமுக இளைஞா் அணி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 23) மாலை 3 மணி அளவில் நடைபெற உள்ளது.
இந்தக் கூட்டத்துக்கு திமுக இளைஞா் அணியின் செயலாளரும், துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை வகித்து பேசுகிறாா்.
நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை திமுக ஈரோடு தெற்கு மாவட்டச் செயலாளரும், அமைச்சருமான சு.முத்துசாமி, மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வி.செந்தில்பாலாஜி ஆகியோா் செய்து வருகின்றனா்.
கூட்டத்தில் திமுக மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள், மாநகர, ஒன்றிய, பகுதி செயலாளா்கள், இளைஞா் அணியின் மாவட்ட, மாநகர, பகுதி, ஒன்றிய, பேரூா் நிா்வாகிகள் அனைவரும் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என அமைச்சா் சு.முத்துசாமி அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
