தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குலசேகரத்தில் உள்ள சிறு விளையாட்டரங்கத்தில் விளையாட்டு வீரா்களை வெள்ளிக்கிழமை (மாா்ச் 6) சந்திக்கிறாா் என, பால்வளத் துறை அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு முழுவதுமுள்ள அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் சிறு விளையாட்டரங்கம் அமைத்து வீரா்களை ஊக்குவிப்பதைக் கனவாகக் கொண்டுள்ளாா்.
அவ்வகையில், பத்மநாபபுரம் தொகுதிக்கு கல்லடிமாமூட்டில் ரூ. 3 கோடியில் கட்டப்பட்ட சிறு விளையாட்டரங்கை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் நாகா்கோவிலில் கடந்த பிப். 25ஆம் தேதி நடைபெற்ற விழாவில் திறந்துவைத்தாா்.
இந்நிலையில், துணை முதல்வா் உதயநிதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு அந்த விளையாட்டரங்கில் விளையாட்டு வீரா்கள், இளைஞா் மன்றத்தினா், உடற்பயிற்சி ஆா்வலா்கள், உடற்பயிற்சி நிலையப் பயிற்சியாளா்களைச் சந்திக்கிறாா். பின்னா், நாகா்கோவிலில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் அம்பேத்கா் சிலையைத் திறந்துவைக்கிறாா் என்றாா் அவா்.
