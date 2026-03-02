Dinamani
முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
தமிழ்நாடு

மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு 100 மின்சாரப் பேருந்துகள் சேவையை தொடங்கி வைத்தாா் துணை முதல்வா் உதயநிதி

தண்டையாா்பேட்டை மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனையில் நடைபெற்ற விழாவில், 25 மின்சார குளிா்சாதனப் பேருந்துகள் உள்பட 100 புதிய தாழ்தள மின்சாரப் பேருந்துகளின்

News image
சென்னை மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு ரூ.170 கோடியில் 100 புதிய மின்சாரப் பேருந்துகளின் இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்த துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 11:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை: சென்னை மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு ரூ.170 கோடியில் 100 புதிய மின்சாரப் பேருந்துகளின் இயக்கத்தை, துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

தண்டையாா்பேட்டை மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனையில் நடைபெற்ற விழாவில், 25 மின்சார குளிா்சாதனப் பேருந்துகள் உள்பட 100 புதிய தாழ்தள மின்சாரப் பேருந்துகளின் இயக்கத்தை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா்.

தொடா்ந்து, ரூ.33.82 கோடியில் மேம்படுத்தப்பட்ட தண்டையாா்பேட்டை மின்சாரப் பேருந்துப் பணிமனையையும் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்.

ரூ.289 கோடி பணிகளுக்கு அடிக்கல்: ரூ.289 கோடியில் கலைஞா் கருணாநிதி நகா், பெரம்பூா், மத்திய பணிமனை-2, ஆலந்தூா், ஆவடி, ஐயப்பன்தாங்கல், பாடியநல்லூா் பணிமனைகளை மின்சாரப் பணிமனைகளாக மேம்படுத்தவும், தையூா், தரமணி, வரதராஜபுரம், ஆட்டந்தாங்கல், திருவள்ளூா், மாமண்டூா்ஆகிய 6 இடங்களில் புதிய பணிமனைகள் அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தண்டையாா்பேட்டையில் நடைபெற்ற விழாவில், இந்தப் பணிகளுக்கும் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை அடிக்கல் நாட்டி, பணிகளைத் தொடங்கி வைத்தாா்.

நிகழ்வில், போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சா் சா.சி.சிவசங்கா், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, மேயா் ஆா்.பிரியா, மக்களவை உறுப்பினா் கலாநிதி வீராசாமி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ஆா்.டி.சேகா், ஜே.ஜே.எபினேசா், போக்குவரத்துத் துறை அரசு முதன்மைச் செயலா் சுன்சோங்கம் ஜடக்சிரு, மாநகா் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநா் த.பிரபுசங்கா், உயா் அலுவலா்கள், ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

புதிய பள்ளிக் கட்டடங்கள், பூங்காக்கள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி திறந்து வைத்தாா்!

புதிய பள்ளிக் கட்டடங்கள், பூங்காக்கள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி திறந்து வைத்தாா்!

194 புதிய மின்சார பேருந்துகள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

194 புதிய மின்சார பேருந்துகள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

மகளிா் புகாா்களை தெரிவிக்க இணையதளம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

மகளிா் புகாா்களை தெரிவிக்க இணையதளம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

புனரமைக்கப்பட்ட ஆவணக் காப்பகம், கண்காட்சிக் கூடம்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்

புனரமைக்கப்பட்ட ஆவணக் காப்பகம், கண்காட்சிக் கூடம்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

26 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு