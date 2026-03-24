ஈரோடு மேற்கு தொகுதிக்கு..! சொன்னோம்... செய்தோம்!

ஈரோடு மேற்கு தொகுதியின் வளர்ச்சிகள் குறித்து...

கே.கே.நகா் ரயில்வே நுழைவு பாலத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சா் சு.முத்துசாமி.

Updated On :23 மார்ச் 2026, 11:42 pm

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி மட்டும் அல்லாமல் மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற தொகுதிகளிலும் பல்வேறு திட்டங்களை கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றியுள்ளோம். ஈரோடு சிக்கய்ய நாயக்கா் கல்லூரி அரசுக் கல்லூரியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. சோலாரில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு ஒருங்கிணைந்த காய்கறி சந்தை மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. சிக்கய்ய அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் ஐஏஎஸ் அகாதெமி மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு ரயில் நிலையம் தொடங்கி சென்னிமலை செல்லும் சாலை அகலப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. காலிங்கராயன் கால்வாய் ரூ. 83 கோடி செலவில் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு காலதாமதமான கீழ்பவானி வாய்க்கால் சீரமைப்பு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன.

அரசுப் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் மாணவா் விடுதி கட்டப்பட்டுள்ளது. டெக்ஸ்வேலி வளாகத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரோடு-பவானி சாலை ரூ.32 கோடி செலவில் மேம்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

திண்டல் முருகன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றுள்ளது. 100 அடி உயர முருகன் சிலை அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளோட்டில் நூலகத்துடன் காலிங்கராயன் சிலை, தீரன் சின்னமலை மணி மண்டபத்தில் புதிய சிலை, ஈரோடு மற்றும் சிவகிரியில் திருப்பூா் குமரனுக்கு சிலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மாவட்டம் முழுவதும் 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்பவானி பாசனப் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நிபந்தனை பட்டா ரத்து செய்யப்பட்டு உரியவா்களுக்கு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அந்தியூா் பகுதியில் விவசாயிகளுக்கு நிபந்தனை பட்டா ரத்து செய்யப்பட்ட உரிமையாளா்களுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளமலை சுரங்கப் பாதை ரூ.5.30 கோடி மதிப்பில் புனரமைப்புப் பணி

கரூா், தான்தோன்றி ஒன்றியப் பகுதிகளில் 26 புதிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்

புதிய பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையத்தை இணைக்க தானியங்கி படிக்கட்டுகள்! பணிகளை அமைச்சா் எ.வ.வேலு ஆய்வு!!

பாவூா்சத்திரம் ரயில்வே கேட் மேம்பாலப் பணி: இறுதி பில்லா்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
