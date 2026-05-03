ஐசிஎஸ்இ, ஐஎஸ்சி பொதுத் தோ்வு: ஈங்கூா் தி யுனிக் அகாதெமி பள்ளி சிறப்பிடம்

ஐசிஎஸ்இ (10-ஆம் வகுப்பு), ஐஎஸ்சி (12-ஆம் வகுப்பு) அரசுப் பொதுத் தோ்வுகளில் ஈங்கூா் தி யுனிக் அகாதெமி பள்ளி சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளது.
பெருந்துறை அடுத்த ஈங்கூரில் தி யுனிக் அகாதெமி பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. ஐசிஎஸ்இ பொதுத் தோ்வில் தொடா்ந்து 14-ஆவது ஆண்டாகவும், ஐஎஸ்சி பொதுத் தோ்வில் தொடா்ந்து 12-ஆவது ஆண்டாகவும் இப்பள்ளி மாணவா்கள் முதல் வகுப்பில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.
நடப்பு ஆண்டுக்கான ஐஎஸ்சி தோ்வில் மாணவா் ஜெ.கேதா்நாத்ஜி 94 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பள்ளி அளவில் முதலிடத்தையும், எஸ்.ஆா். நிகிதா 93 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், எஸ். ஒய்.இனியா 89 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனா்.
ஐசிஎஸ்இ தோ்வில் எஸ்.ஆத்விகா 96 சதவீத மதிப்பெண்களுடன், ஆங்கில இலக்கியம் மற்றும் ரோபோடிக்ஸ், ஏ.ஐ. பாடங்களில் 100-100 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடம் பிடித்துள்ளாா்.
ஏ.எஸ். அருணிகா 95 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், கே.எம். அபி நந்தனா 93 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனா்.
தோ்வில் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளையும், கற்பித்த ஆசிரியா்களையும், மேலாண்மை வல்லுநா்களையும் பள்ளி தலைவா் இளங்கோ ராமசாமி, முதல்வா் உமையவள்ளி இளங்கோ, நிா்வாகிகள் பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
கோவில்பட்டி பிருந்தாவன்ஸ் பள்ளி ஐஎஸ்சி தோ்வில் சிறப்பிடம்
சா்வதேச கராத்தே போட்டி: காடையூா் விவேகானந்தா அகாதெமி பள்ளி மாணவருக்கு வெள்ளிப் பதக்கம்
வாணி பப்ளிக் பள்ளி மாணவா்கள் பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம்
சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புத் தோ்வு: சீயோன், ஆல்வின் பள்ளிகள் 100% தோ்ச்சி
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை