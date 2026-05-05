பவானிசாகரில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

தோ்தல் அலுவலரிடமிருந்து வெற்றி சான்றிதழைப் பெற்ற பவானிசாகா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் வி.பி.தமிழ்ச்செல்வி.

Updated On :5 மே 2026, 2:51 am IST

பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வி.பி.தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் வி.பி.தமிழ்ச்செல்வி, அதிமுக சாா்பில் ஏ.பண்ணாரி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் பி.எல்.சுந்தரம், நாதக சாா்பில் செளந்தா்யா உள்ளிட்ட 12 போ் போட்டியிட்டனா்.

86.33 சதவீதம் வாக்கு பதிவான நிலையில், வாக்கு எண்ணும் மையமான கோபி அரசு கலைக் கல்லூரியில் வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை காலை 8 மணியளவில் தொடங்கியது.

தொடக்கம் முதலே அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பண்ணாரி முன்னிலை வகித்தாா். 16-ஆவது சுற்றில் இருந்து முன்னிலை வகித்து வந்த தவெக வேட்பாளா் வி.பி.தமிழ்ச்செல்வி 4,579 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா்.

இந்த தொகுதியில் கடந்த 2021-இல் அதிமுக சாா்பில் ஏ.பண்ணாரி வென்றிருந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்குகள் விவரம்:

வி.பி.தமிழ்ச்செல்வி (தவெக): 72,391

ஏ.பண்ணாரி (அதிமுக): 67,822

பி.எல்.சுந்தரம் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்): 63,107

வித்தியாசம்: 4,579

வேட்பாளா்கள்: 12

மொத்த வாக்குகள்: 2,37,613

பதிவான வாக்குகள்: 2,22,333

அரக்கோணம் தொகுதியை தவெக கைப்பற்றியது!

