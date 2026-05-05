பெருந்துறையில் 2-ஆவது முறையாக வாகைசூடிய அதிமுக வேட்பாளா்

ஈரோடு, மே 4: பெருந்துறை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வெட்பாளா் எஸ்.ஜெயக்குமாா் இரண்டாவது முறையாக வெற்றிபெற்றுள்ளாா்.
பெருந்துறை தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக உள்பட 13 போ் போட்டியிட்டனா். வாக்கு எண்ணிக்கை ஈரோடு அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், தொடக்கம் முதலே அதிமுக வேட்பாளா் ஜெயக்குமாா் சில நூறு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்றுவந்தாா்.
இறுதியில் திமுகவிட வேட்பாளா் தோப்பு என்.டி.வெங்கடாசலத்தைவிட 9,693 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று இரண்டாவது முறையாக வாகை சூடினாா்.
திமுக வேட்பாளா் தோப்பு என்.டி.வெங்கடாசலம் அதிமுகவில் இருந்தபோது பெருந்துறை தொகுதியில் இரண்டு முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராகவும், ஒருமுறை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாக்குகள் விவரம்:
எஸ்.ஜெயக்குமாா்(அதிமுக):70,302
தோப்பு என்.டி.வெங்கடாச்சலம் (திமுக): 60,609
வி.பி.அருணாச்சலம் (தவெக):59,483
சி.லோகநாதன் (நாதக):6,468
நோட்டா: 812
வித்தியாசம்:9,693
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை: 13
மொத்த வாக்குகள்: 2,14,431
பதிவான வாக்குகள்: 2,00,729
தொடர்புடையது
பெருந்துறை தொகுதியை தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக தக்கவைத்த அதிமுக
மதுராந்தகத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மரகதம் குமரவேல் 2 ஆவது முறையாக வெற்றி
அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும்! - பெருந்துறை அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.ஜெயக்குமாா்
ஒரே தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக களம் காணும் முன்னாள் அமைச்சா்!
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு