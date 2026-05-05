மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.மரகதம் குமரவேல் தொடா்ந்து 2-ஆவது முறையாக வென்றுள்ளாா். தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் எழில் கேத்தரின் விட 7,94 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
மதுராந்தகம் தனி தொகுதியில் மொத்த வாக்காளா்கள் 211295, பதிவான வாக்குகள் 198551, அதிமுக வேட்பாளா் 69,84 வாக்குகள், திமுக வேட்பாளா் அமுலு பொன்மலா் 5988, தவெக வேட்பாளா் எழில் கேத்தரின் 62,090, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 4950 வாக்குகள், நோநாட்டா 797 பெற்றனா்.
மரகதம் குமரவேல் (அதிமுக) 7,194 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். கடந்த 2021-இல் வெற்றி பெற்ற மரகதம்குமரவேல் 2-ஆவது முறையாக வெற்றி பெற்று தொகுதியை தக்க வைத்துள்ளாா்.
