ஈரோடு

மொடக்குறிச்சியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

தோ்தல் அலுவலரிடமிருந்து வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழைப் பெற்ற மொடக்குறிச்சி தவெக வேட்பாளா் டி.சண்முகன்.

Updated On :5 மே 2026, 4:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மொடக்குறிச்சி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் டி.சண்முகன் வெற்றி பெற்றாா்.

இந்தத் தொகுதியில் மதிமுக, பாஜக, தவெக, நாதக உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா். வாக்கு எண்ணிக்கை ஈரோடு அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

15 சுற்றுகள் வரை முதல் இரண்டு இடங்களில் பாஜக, திமுக மாறிமாறி வந்த நிலையில், அடுத்ததடுத்த சுற்றுகளில் இரண்டு கட்சிகளையும் பின்னுக்குத் தள்ளி தவெக வேட்பாளா் டி.சண்முகன் 2,430 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றிக் கண்டாா்.

இந்தத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தோ்தலில் பாஜக சாா்பில் சி.சரஸ்வதி வென்றிருந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்குகள் விவரம்:

து.சண்முகன் (தவெக): 60,715

எஸ்.கிருத்திகா (பாஜக): 58,285

சா.செந்தில்நாதன் (திமுக): 58,236

நோட்டா: 925

வித்தியாசம்:2,430

வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை: 14

மொத்த வாக்குகள்: 2,07,664

பதிவான வாக்குகள்: 1,90,759

30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொள்ளாச்சியைக் கைப்பற்றிய திமுக! 4,627 வாக்குகளில் வீழ்ந்தாா் வி.ஜெயராமன்

கோவை வடக்கில் வென்ற தவெக! வானதி சீனிவாசன் மூன்றாமிடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்

எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி!

சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி

