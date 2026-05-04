அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவர்களான செல்வப்பெருந்தகை, நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வி!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
தஞ்சாவூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

தவெக வேட்பாளா் ஆா். விஜய் சரவணன்

Updated On :5 மே 2026, 1:02 am IST

தஞ்சாவூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ஆா். விஜய் சரவணன் 16 ஆயிரத்து 955 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

வேட்பாளா்கள்-கட்சி-பெற்ற வாக்குகள் என்ற அடிப்படையில் விவரம்:

ஆா். விஜய் சரவணன் (தவெக) - 87,705

சண். இராமநாதன் (திமுக) - 70,750

கருப்பு எம். முருகானந்தம் (பாஜக) - 26,790

ந. கிருஷ்ணகுமாா் (நாதக) - 9,383

ஆா். முரளிதரன் (சுயேச்சை) - 844

எஸ். கரிகாலசோழன் (சுயேச்சை) - 800

எஸ். முத்துவேல் (பகுஜன் திராவிட கட்சி) - 513

எச். முகமது அப்துல் காதா் (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி) - 266

எம். சந்தோஷ் (சுயேச்சை) - 179

டி. குமரன் (சுயேச்சை) - 157

ஆா். சப்தகிரி (சுயேச்சை) - 137

நோட்டா - 1,274

தொடர்புடையது

திருமயம் தொகுதியில் அமைச்சா் ரகுபதி மீண்டும் வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி

மன்னாா்குடி தொகுதியில் அமமுக வேட்பாளா் எஸ். காமராஜ் வெற்றி!

