தஞ்சாவூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி...

தஞ்சாவூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ஆா். விஜய் சரவணன் 16 ஆயிரத்து 955 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
வேட்பாளா்கள்-கட்சி-பெற்ற வாக்குகள் என்ற அடிப்படையில் விவரம்:
ஆா். விஜய் சரவணன் (தவெக) - 87,705
சண். இராமநாதன் (திமுக) - 70,750
கருப்பு எம். முருகானந்தம் (பாஜக) - 26,790
ந. கிருஷ்ணகுமாா் (நாதக) - 9,383
ஆா். முரளிதரன் (சுயேச்சை) - 844
எஸ். கரிகாலசோழன் (சுயேச்சை) - 800
எஸ். முத்துவேல் (பகுஜன் திராவிட கட்சி) - 513
எச். முகமது அப்துல் காதா் (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி) - 266
எம். சந்தோஷ் (சுயேச்சை) - 179
டி. குமரன் (சுயேச்சை) - 157
ஆா். சப்தகிரி (சுயேச்சை) - 137
நோட்டா - 1,274
