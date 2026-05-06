Dinamani
ஈரோடு

3 தோ்தல்களில் 3 சின்னங்களில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்த யுவராஜா

தமாகா பொதுச்செயலாளா் எம்.யுவராஜா 3 தோ்தல்களில் 3 சின்னங்களில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்துள்ளாா்.

Updated On :6 மே 2026, 1:54 am IST

தமாகா பொதுச்செயலாளா் எம்.யுவராஜா 3 தோ்தல்களில் 3 சின்னங்களில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்துள்ளாா்.

தோ்தலில் வெற்றி தோல்வியுடன் சில சுவராஸ்யமான நிகழ்வுகளும் நடைபெறும். அதுபோல தமாகா பொதுச்செயலராக உள்ள ஈரோடு எம்.யுவராஜா இதுவரை 3 தோ்தல்களில் போட்டியிட்டுள்ளாா். கடந்த 2011-இல் ஈரோடு மேற்கில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் கை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு 37,868 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுகவைச் சோ்ந்த கே.வி.ராமலிங்கத்திடம் தோல்வியை தழுவினாா்.

கடந்த 2021-இல் ஈரோடு கிழக்கில் தமாகா சாா்பில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த திருமகன் ஈவெராவிடம் 8,904 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவினாா்.

2026 தோ்தலில் ஈரோடு மேற்கில் தமாகா மாநில பொதுச்செயலராக உள்ள இவா் பாஜகவின் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு 58,651 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியை தழுவி உள்ளாா்.

இவா் போட்டியிட்ட 3 தோ்தல்களிலும் கை சின்னம், இரட்டை இலை, தாமரை என வெவ்வேறு சின்னங்களில் போட்டியிட்டதுடன் மூன்றிலும் தோல்வியை தழுவி உள்ளாா்.

வீழ்ந்த ஈரோடு திமுக முகங்கள்

