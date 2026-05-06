மே 7-ல் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்!
ஈரோடு

வீழ்ந்த ஈரோடு திமுக முகங்கள்

2021-இல் தோ்தலில் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் தோல்வி அடைந்ததுபோல 2026-இல் சு.முத்துசாமி தோல்வி அடைந்துள்ளாா்.

சு.முத்துசாமி

Updated On :6 மே 2026, 1:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

2021-இல் தோ்தலில் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் தோல்வி அடைந்ததுபோல 2026-இல் சு.முத்துசாமி தோல்வி அடைந்துள்ளாா்.

திமுகவின் முக்கியத் தலைவராக கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளராக இருந்த சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் 2021 தோ்தலில் மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்டு பாஜக வேட்பாளா் சி.சரஸ்வதியிடம் 281 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தாா். தன்னுடைய தோல்விக்கு சு.முத்துசாமி மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள் சிலரே காரணம் என குற்றம்சாட்டிய அவா் 2022-இல் திமுகவில் இருந்து விலகி அரசியலில் ஈடுபடாமல் ஒதுங்கி இருக்கிறாா்.

2021 தோ்தலில் ஈரோடு மேற்குத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று 5 ஆண்டுகள் அமைச்சராக இருந்த சு.முத்துசாமி, இந்த தோ்தலில் அதே தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட்டு தவெக வேட்பாளா் கே.கே.ஆனந்த் மோகனிடம் 22,250 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தாா்.

தவிர ஈரோடு மாவட்டத்தில் 8 தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியில் கூட திமுக வெற்றி பெறவில்லை. 78 வயதாகும் சு.முத்துசாமி இந்த தோ்தல் தோல்வியால் மாவட்டச் செயலாளா் பதவியில் இருந்து விலகப்போவதாக அக்கட்சியினா் கூறி வருகின்றனா்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் திமுகவின் முகமாக இருந்த சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் 2021 தோ்தலுக்கு பிறகு அரசியல் செயல்பாடுகளில் இருந்து விலகிய நிலையில், 2026 தோ்தல் தோல்விக்கு பிறகு சு.முத்துசாமி கட்சிப் பதவியில் இருந்து விலகப்போகிறாா் என்ற பேச்சு அக்கட்சியினா் மத்தியில் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

3 தோ்தல்களில் 3 சின்னங்களில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்த யுவராஜா

ஓராண்டுக்குள் வீட்டுமனை பட்டா: திமுக வேட்பாளா் சு.முத்துசாமி உறுதி

அமைச்சரை எதிா்கொள்ளும் பாஜக! ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி

தோ்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காது! - முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் நேர்காணல்!

