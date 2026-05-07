Dinamani
பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் மம்தாவை எதிா்த்து வெற்றிபெற்ற பாஜக வேட்பாளரின் உதவியாளா் சுட்டுக்கொலை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டும் அமெரிக்கா-ஈரான் பேச்சு விஜய் மீதான பண முறைகேடு வழக்கு: பட்டியலிட உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு ரசாயன ஆயுதம் மூலம் மக்களைக் கொல்ல சதி: மருத்துவா் உள்பட 3 போ் மீது குற்றப்பத்திரிகை
/
ஈரோடு

கோடை வெயில் தாக்கம் தீவிரம்: கால்நடை மருந்தகங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடு

கால்நடை மருந்தகங்களில் கால்நடைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக தாது உப்பு, குடிநீா் வசதி உள்ளிட்ட சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

News image

வெயில்.

Updated On :7 மே 2026, 4:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கால்நடை மருந்தகங்களில் கால்நடைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக தாது உப்பு, குடிநீா் வசதி உள்ளிட்ட சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து கால்நடைத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

தொலைவான பகுதிகளில் இருந்து சிகிச்சைகளுக்காக கொண்டு வரப்படும் கால்நடைகளுக்கும், சினை ஊசி செலுத்துவதற்காக கொண்டுவரப்படும் கால்நடைகளுக்கும் குடிநீா் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளில் தற்காலிக தண்ணீா் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக வரும் கால்நடைகளுக்கு குடிநீா் வசதி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் அதிக வெப்பத்தினால் ஏற்படும் தாது உப்பு குறைபாட்டை தடுப்பதற்காக, தாது உப்பு பொடி மற்றும் மாத்திரைகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

தற்போது கோடை வெயிலின் தாக்கம் பகல் நேரங்களில் அதிகமாக இருக்க கூடிய காரணத்தினால் கால்நடைகளைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு காலை 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டாம். தேவைப்பட்டால் நிழல் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் மேயவிடலாம்.

அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய கால்நடை மருந்தகங்களில் அசோலா பாசி மாதிரி தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அசோலா பாசி வளா்க்கும் முறைகளை முன்னோடி விவசாயிகளுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு, அவா்களும் தங்கள் வீடுகளில் அசோலா பாசி வளா்க்க ஊக்கம் அளிக்கப்படுகிறது.

மேலும், கோடை வெயிலின் தாக்கத்தால், கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று உடனடியாக சிகிச்சையளிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றனா்.

தொடர்புடையது

கோடைக்கால குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வுகாணக் கோரிக்கை

கோடைக்கால குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வுகாணக் கோரிக்கை

கந்தா்வகோட்டை பேருந்து நிலையத்தில் முறையாக குடிநீா் கிடைக்க நடவடிக்கை தேவை

கந்தா்வகோட்டை பேருந்து நிலையத்தில் முறையாக குடிநீா் கிடைக்க நடவடிக்கை தேவை

கோடை வெய்யில்: வண்டலூா் பூங்காவில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

கோடை வெய்யில்: வண்டலூா் பூங்காவில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

வாக்குச் சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள்

வாக்குச் சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள்

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு