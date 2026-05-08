ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியிலும் வெல்லாத திமுக: புதிய பொறுப்பாளரை எதிா்பாா்க்கும் தொண்டா்கள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெறாத திமுகவை வழிநடத்த புதிய பொறுப்பாளரை நியமிக்க வேண்டும் என தொண்டா்கள் எதிா்பாா்த்துள்ளனா்.

திமுக சின்னம் உதயசூரியன் (கோப்புப் படம்) - டிஎன்எஸ்

Updated On :8 மே 2026, 4:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெறாத திமுகவை வழிநடத்த புதிய பொறுப்பாளரை நியமிக்க வேண்டும் என தொண்டா்கள் எதிா்பாா்த்துள்ளனா்.

2026 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தோல்வியால் பல்வேறு மாவட்டங்களில் திமுக அடைந்த படுதோல்வி பேசுபொருளாக மாறவில்லை. ஈரோடு மாவட்டத்திலும் இந்த நிலைதான் உள்ளது. இந்தத் தோ்தலில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் 8 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி தோல்வி அடைந்துள்ளது. மொடக்குறிச்சி, பவானி தொகுதிகளில் திமுக 3- ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தோல்வி குறித்து திமுக வேட்பாளா்கள் சிலா், தலைவரே தோல்வி அடைந்துவிட்டாா் எங்கள் தோல்வி என்ன பெரிய விஷயமா என்று நிா்வாகிகளைத் தேற்றி வருகின்றனா். இந்த பேச்சு கட்சித் தொண்டா்களை சோா்வடையச் செய்துள்ளது.

மீளாத திமுக:

தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு முன்னா் 2006-இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்த 8 தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி ஈரோடு, பவானி, அந்தியூா், சத்தியமங்கலம், பவானிசாகா், மொடக்குறிச்சி ஆகிய 6 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றது. கோபிசெட்டிபாளையம், பெருந்துறை தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றிபெற்றது. இதன்பிறகு 2011 மற்றும் 2016 தோ்தல்களில் திமுக 8-இல் ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றிபெறவில்லை.

2021-இல் திமுக ஆட்சி அமைந்தபோதிலும் ஈரோடு மேற்கு மற்றும் அந்தியூா் தொகுதிகளில் திமுகவும், ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியும் வெற்றிபெற்றன. திமுகவினா் சிலரின் சூழ்ச்சியால் வெறும் 281 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் பாஜகவிடம் தோல்வி அடைந்தாா் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன். 4 தொகுதிகளில் அதிமுக வென்றது.

2026 தோ்தலில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் 8 தொகுதிகளிலும் திமுக படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. திமுகவுக்கு ஒரு எம்எல்ஏகூட இல்லாத தொகுதியாக ஈரோடு மாவட்டம் 2016-க்குப் பிறகு இப்போது மாறி இருக்கிறது.

தவிர, இந்தத் தோ்தலில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கூட்டணிக்கு ஒதுக்கியதுபோக திமுக போட்டியிட்ட 5 தொகுதிகளில் பவானி தொகுதியில் திமுக 3- ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்தியூா் தொகுதியில் திமுக வெறும் 1,260 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்துள்ளது. மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட மதிமுக வேட்பாளா் சா.செந்தில்நாதன் 3ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளாா்.

அமைச்சராக இருந்தும் தோல்வி:

முன்னாள் முதல்வா்கள் எம்ஜிஆா், ஜானகி, ஜெயலலிதா அமைச்சரவைகளில் அமைச்சராகவும், மு.ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் முக்கியத் துறைகளின் அமைச்சராகவும் இருந்த சு.முத்துசாமி அரசியல் களத்துக்கு புதியவரான தவெக வேட்பாளா் கே.கே.ஆனந்த் மோகனிடம் 22,250 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தாா். இந்த தொகுதியில் நேரடியாக அதிமுக களம் இறங்காமல் கூட்டணிக் கட்சியான தமாகாவுக்கு வாய்ப்பு அளித்திருந்தது. ஆனாலும் சு.முத்துசாமி பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தாா்.

தோல்விக்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து, தோ்தல் பணியாற்றாத நிா்வாகிகளைக் களையெடுத்து இளைஞா்களை நிா்வாகிகளாக நியமிக்க வேண்டும் எனவும், 3 மாவட்டச் செயலாளா்களைக் கண்காணிக்க ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு என பொறுப்பாளா் (கோவைக்கு வி.செந்தில்பாலாஜி போல) ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் இந்தத் தோ்தலில் போட்டியிட வாய்ப்புகேட்டு நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்து வாய்ப்பு கிடைக்காத ஈரோட்டை சோ்ந்த திமுக நிா்வாகி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

வீழ்ந்த ஈரோடு திமுக முகங்கள்

"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

14 மணி நேரங்கள் முன்பு