Dinamani
ஈரோடு

தட்டச்சு பயிற்சி நிலையத்தின் கதவை உடைத்து ரூ.90 ஆயிரம் திருட்டு

சத்தியமங்கலத்தில் தட்டச்சு (டைப் ரைட்டிங்) பயிற்சி நிலையத்தின் கதவை உடைத்து ரூ.90 ஆயிரம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :35 நிமிடங்கள் முன்பு

சத்தியமங்கலத்தில் தட்டச்சு (டைப் ரைட்டிங்) பயிற்சி நிலையத்தின் கதவை உடைத்து ரூ.90 ஆயிரம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.

சத்தியமங்கலம், கோபி சாலையில் தட்டச்சு பயிற்சி நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பயிற்சி நிலையத்தின் முதல்வா் சுஜாதா செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வழக்கம்போல பணி முடிந்து பயிற்சி நிலையத்தை பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்றுள்ளனா்.

புதன்கிழமை காலை வந்து பாா்த்தபோது, பயிற்சி நிலையத்தின் கதவு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த ரூ.90 ஆயிரம் ரொக்கம் திருட்டுப் போனது தெரியவந்தது. இது குறித்து சுஜாதா அளித்த புகாரின்பேரில், சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் தட்டச்சு அருகே உள்ள கடையில் பதிவாகியுள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.

