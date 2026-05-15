சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 வாரியத் தோ்வில் பெருந்துறையை அடுத்த விஜயமங்கலம் பாரதி இன்டா்நேஷனல் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
இதில் தோ்வு எழுதிய 68 மாணவ, மாணவிகளும் முதல் வகுப்பில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். இப்பள்ளி அறிவியல் பாடப் பிரிவு மாணவன் ரிதின் 500-க்கு 471 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ளாா். மாணவன் சபரிநாதன் 500-க்கு 466 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாமிடமும், மாணவா்கள் சஞ்சய், அா்ஜுன் மற்றும் மாணவி சந்தியா ஆகியோா் 464 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாமிடமும் பெற்றுள்ளனா்.
மாணவி கீா்த்தனா உயிரியியல் பாடத்தில் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளாா். மேலும், தோ்வு எழுதியவா்களில் 12 போ் 90 சதவீத மதிப்பெண்களுக்கு மேலும், 32 போ் 80 சதவீத மதிப்பெண்களுக்கு மேலும் பெற்றுள்ளனா்.
தோ்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், கற்பித்த ஆசிரியா்கள், சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பள்ளித் தாளாளா் மோகனாம்பாள் மற்றும் பள்ளித் தலைவா் செந்தில்குமாா் ஆகியோா் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: ஸ்ரீநிகேதன் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்
ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா வித்யாலயா பள்ளி 100 % தோ்ச்சி
எஸ்விஎன் மெட்ரிக். பள்ளி 100 % தோ்ச்சி
பெருந்துறை கொங்கு பள்ளி 100 % தோ்ச்சி
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு