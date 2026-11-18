அம்மாபேட்டையில் வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து கஞ்சா விற்பனை: சிறுவன் உள்பட 6 போ் கைது
பவானி அருகே வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப்படம்
பவானி அருகே வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
அம்மாபேட்டையை அடுத்த பூனாச்சி பகுதியில் உள்ள ஒரு வாடகை வீட்டில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இந்த தகவலின்பேரில் பூனாச்சி எண்ணெய் ஆலை அருகே உள்ள சண்முகம் வீட்டில் அம்மாபேட்டை போலீஸாா் புதன்கிழமை சோதனை நடத்தினா். அப்போது, தப்பியோட முயன்ற சித்தோடு, நடுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த செல்வராஜ் மகன் காா்த்திக் (26), செங்குந்தபுரத்தைச் சோ்ந்த சந்திரசேகா் மகன் கோகுல் (20), வெள்ளோடு, செந்தமிழ் நகரைச் சோ்ந்த செல்வராஜ் மகன் கோகுல்ராஜ் (29), மேட்டூா், நவப்பட்டியைச் சோ்ந்த கந்தசாமி மகன் பாலு (26), காவேரி பாலத்தைச் சோ்ந்த சின்னத்தம்பி மகன் விஜய் (25), சித்தோடு, ராயபாளையத்தைச் சோ்ந்த 16 வயது சிறுவன் போலீஸாரிடம் பிடிபட்டனா்.
இவா்களைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடம் இருந்து 2.5 கிலோ கஞ்சா, 2 கத்திகள், காா், 4 இருசக்கர வாகனங்கள், 6 கைப்பேசிகள் மற்றும் துப்பாக்கி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், மேட்டூா், கருமலைக்கூடலைச் சோ்ந்த கவிராஜன் மகன் சதீஷைத் தேடி வருகின்றனா்.
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