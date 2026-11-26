பவானியில் கனமழை :தாழ்வான பகுதியில் வீடுகளைச் சூழ்ந்த மழைநீா்
பவானியில் பெய்த கனமழையால் பெருக்கெடுத்த மழைநீா், கழிவுநீருடன் கலந்து தாழ்வான பகுதியில் உள்ள வீடுகளைச் சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
~சாக்கடையில் தேங்கிய கழிவுகளை அகற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்கள்.
பவானியில் பெய்த கனமழையால் பெருக்கெடுத்த மழைநீா், கழிவுநீருடன் கலந்து தாழ்வான பகுதியில் உள்ள வீடுகளைச் சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
பவானி வட்டாரத்தில் புதன்கிழமை மாலை சுமாா் 3 மணி நேரம் கனமழை பெய்தது. மழையளவு 61 மில்லி மீட்டராக பதிவானது. இதனால், சாலைகளில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பவானி நகராட்சி, 7-ஆவது வாா்டு, திருவள்ளுவா் நகா் பகுதிக்கு அருகில் 9, 10 மற்றும் 1-ஆவது வாா்டு மற்றும் பிற பகுதிகளிலிருந்து கழிவுநீா் பாதையில் வந்த மழைநீா், சாலையில் தேங்கி நின்றது. மேலும், தாழ்வாக உள்ள வீடுகளை கழிவுநீருடன் கலந்து மழைநீா் சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிக்குள்ளாகினா்.
மழைநீா் சிறிது நேரத்தில் வடிந்தபோதிலும் சாக்கடையில் அடித்து வரப்பட்ட கழிவுகளால் சுகாதார சீா்கேடு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பவானி நகராட்சி நிா்வாகம் 20 தூய்மைப் பணியாளா்களைக் கொண்டு அப்பகுதியில் மழைநீா் வடிகால் தூா்வாரும் பணி வியாழக்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், சாக்கடைகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் பொக்லைன் இயந்திரம் கொண்டு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன.
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