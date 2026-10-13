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திம்பம் மலைப் பாதையில் கவிழ்ந்த சரக்கு வாகனம்: போக்குவரத்து பாதிப்பு

திம்பம் மலைப் பாதையில் தக்காளி பாரம் ஏற்றிய வந்த சரக்கு வாகனம் கவிழ்ந்ததால் செவ்வாய்க்கிழமை போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

விபத்துக்குள்ளான வாகனம்.

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திம்பம் மலைப் பாதையில் தக்காளி பாரம் ஏற்றிய வந்த சரக்கு வாகனம் கவிழ்ந்ததால் செவ்வாய்க்கிழமை போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

தமிழகம் - கா்நாடக மாநிலங்களை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் - மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 27 கொண்டை ஊசி வளைவுகளுடன் கூடிய திம்பம் மலைப் பாதை உள்ளது.

இந்நிலையில், கா்நாடக மாநிலம், சாம்ராஜ் நகரில் இருந்து தக்காளி பாரம் ஏற்றிக் கொண்டு கோவைக்கு சரக்கு வாகனம் செவ்வாய்க்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தது.

திம்பம் மலைப் பாதையில் 4-ஆவது கொண்டை ஊசி வளைவில் திரும்பியபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் சாலையில் கவிழ்ந்தது. மேலும், வாகனத்தில் இருந்த தக்காளி பழங்கள் அனைத்தும் சாலையில் கொட்டின. இதனால், அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா், வனத் துறையினா் சரக்கு வாகனத்தை அப்புறப்படுத்தினா். இதையடுத்து, அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள் புறப்பட்டுச் சென்றன.

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