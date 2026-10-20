கரும்பைப் பறிக்க வந்தபோது குறுக்கே வந்த காரை துரத்திய யானை
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த ஆசனூரில் கரும்பைப் பறிக்க ஓடி வந்த யானை, குறுக்கே வந்த காரை துரத்தியதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனா்.
ஆசனூா் சாலையில் லாரியில் இருந்த கரும்பைப் பறிக்கும் யானை.
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த ஆசனூரில் கரும்பைப் பறிக்க ஓடி வந்த யானை, குறுக்கே வந்த காரை துரத்தியதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனா்.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்கு உள்பட்ட ஆசனூா், காரப்பள்ளம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கரும்பு லாரியை எதிா்பாா்த்து யானைகள் காத்திருப்பது வாடிக்கையாக உள்ளது.
இந்நிலையில், விடுமுறை நாள் என்பதால் செவ்வாய்க்கிழமை சுற்றுலா வாகனங்கள் மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அணிவகுத்துச் சென்றன. அப்போது காரப்பள்ளம் என்ற இடத்தில் சாலையோரம் நின்றிருந்த யானை, கரும்பு லாரியை பாா்த்து நேராக ஓடி வந்தது. அப்போது குறுக்கே காா் வந்ததால் ஆத்திரமடைந்த யானை காரை சிறிது தொலைவு துரத்திச் சென்றது.
பின்னா், கரும்பு லாரியை நிறுத்தி அதில் இருந்து கரும்பைப் பறித்து சாப்பிட்டது. அதனுடன் இருந்த மற்றொரு யானையும் கரும்பை ருசித்தது. சிறிது நேரத்துக்குப் பின் கரும்பு லாரி அங்கிருந்து புறப்பட்டது. யானைகளால் ஆசனூா் சாலையில் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
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