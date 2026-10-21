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இன்றைய மின்தடை: பெரியகள்ளிப்பட்டி

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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சத்தியமங்கலம் மின்கோட்டம் பெரியகள்ளிப்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணி காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (அக்.22) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என சத்தியமங்கலம் கோட்ட செயற்பொறியாளா் எஸ்.மாரியப்பன் தெரிவித்துள்ளாா்.

மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பெரிய கள்ளிப்பட்டி, அய்யன்பாளையம், சித்தன்குட்டை, ஜே.ஜே. நகா், மல்லியம்பட்டி, பருசாபாளையம்.

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