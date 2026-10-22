ஈரோடு- செங்கோட்டை ரயில் சேவையில் 4 நாள்கள் மாற்றம்
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணி காரணமாக ஈரோடு-செங்கோட்டை ரயில் 4 நாள்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணி காரணமாக ஈரோடு-செங்கோட்டை ரயில் 4 நாள்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: கரூா் பிரிவில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் கோவையில் இருந்து காலை 8 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை-நாகா்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண் 16322) அக்டோபா் 24, 27, 29, 31 ஆகிய 4 நாள்கள் கோவை - திண்டுக்கல் இடையே மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படும். போத்தனூா், பொள்ளாச்சி மற்றும் பழனி வழியாக திண்டுக்கல் செல்லும். இதேபோல, செங்கோட்டையில் இருந்து காலை 5.20 மணிக்குப் புறப்படும் செங்கோட்டை - ஈரோடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண் 16846) 4 நாள்கள் கரூா் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும். கரூரில் இருந்து இருந்து ஈரோட்டுக்கு இயக்கப்படாது.
பாலக்காடு டவுனில் இருந்து காலை 6:30 மணிக்குப் புறப்படும் பாலக்காடு டவுன், திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண் 16844) 24, 27, 29, 31- ஆம் தேதிகளில் கொடுமுடி ரயில் நிலையம் வரை இயக்கப்படும். கொடுமுடியில் இருந்து திருச்சிக்கு இயக்கப்படாது.
ஈரோடு-திருப்பூா் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே உள்ள ரயில்வே பாலத்தில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் வரும் 23, 25-ஆம் தேதிகளில் திருச்சி-பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, திருச்சி சந்திப்பில் இருந்து மதியம் 1 மணிக்குப் புறப்படும் இந்த ரயில் இரண்டு நாள்கள் ஈங்கூா் ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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