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திருச்சி-காரைக்கால் ‘டெமு’ ரயில் நாளை முதல் பகுதி ரத்து

திருச்சி-காரைக்கால் இடையே டெமு ரயில் புதன்கிழமை (அக். 7) முதல் 6 நாள்களுக்கு பகுதி ரத்து

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சென்னை: திருச்சி-காரைக்கால் இடையே டெமு ரயில் புதன்கிழமை (அக். 7) முதல் 6 நாள்களுக்கு பகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

திருச்சி ரயில்வே கோட்டத்தில் தண்டவாளம் உள்ளிட்ட பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதையடுத்து புதன்கிழமை (அக்.7) முதல் 12-ஆம் தேதி வரை திருச்சியிலிருந்து காலை 8.40 மணிக்குப் புறப்படும் டெமு ரயில்கள் காரைக்கால் நிலையம் செல்லுவதற்குப் பதிலாக திருவாரூா் வரையே இயக்கப்படும்.

திருப்பதி, தாம்பரம் ரயில்களும் பகுதி ரத்து: புதன்கிழமை திருப்பதியிலிருந்து அதிகாலை 4.10 மணிக்குப் புறப்படும் மெமு விரைவு ரயில் புதுச்சேரி செல்வதற்குப் பதிலாக விழுப்புரம் நிலையம் வரையே இயக்கப்படும். தாம்பரத்திலிருந்து புதன்கிழமை (அக்.7) காலை 9.45 மணிக்குப் புறப்படும் மெமு பயணிகள் ரயில் விழுப்புரம் செல்வதற்குப் பதிலாக முண்டியம்பாக்கம் நிலையம் வரையே இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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