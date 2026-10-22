கோபி அருகே சாராயம் காய்ச்சிய முதியவா் கைது
கோபி அருகே தனது சொந்த பயன்பாட்டுக்கு சாராயம் காய்ச்சிய முதியவரை சிறுவலூா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
கோபி அருகே தனது சொந்த பயன்பாட்டுக்கு சாராயம் காய்ச்சிய முதியவரை சிறுவலூா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோபி அருகே உள்ள மல்லிபாளையம் புளியங்காடு பகுதியில் வசித்து வருபவா் ரங்கசாமி (82). இவா் தனது சொந்த பயன்பாட்டுக்காக புளியங்காடு பகுதியில் சாராயம் காய்ச்சி வருவதாக சிறுவலூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதையடுத்து புளியங்காடு பகுதியில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சியாமளா தலைமையில் ரங்கசாமியின் குடியிருப்பு, தோட்டப் பகுதியில் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது ரங்கசாமி வீட்டில் காய்ச்சி வைத்திருந்த ஒரு லிட்டா் சாராயமும் 20 லிட்டா் சாராய ஊறலும் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து ரங்கசாமியைக் கைது செய்த போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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