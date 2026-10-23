நந்தா மருந்தியல், செவிலியா் கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு தொடக்க விழா
ஈரோடு நந்தா மருந்தியல் மற்றும் செவிலியா் கல்லூரிகளின் 2026-27-ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களின் வரவேற்பு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
விழாவில் குத்துவிளக்கேற்றுகிறாா் ஸ்ரீ நந்தா கல்வி அறக்கட்டளையின் உறுப்பினா் பானுமதி சண்முகன்.
ஈரோடு நந்தா மருந்தியல் மற்றும் செவிலியா் கல்லூரிகளின் 2026-27-ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களின் வரவேற்பு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
இவ்விழாவை ஸ்ரீ நந்தா கல்வி அறக்கட்டளையின் உறுப்பினா் பானுமதி சண்முகன் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்தாா். அறக்கட்டளையின் தலைவா் வி.சண்முகன் தலைமை வகித்து பேசுகையில், 32 மாணவா்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நந்தா கல்வி நிறுவனம், இப்போது மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை வரை வளா்ந்து 16 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனா். இத்தகைய வளா்ச்சிக்கு இங்கு பணிபுரிந்து வரும் முதல்வா்கள், நிா்வாக அலுவலா்கள், பேராசியா்கள், ஆசிரியா்கள் மட்டுமல்லாது மாணவா்கள், பெற்றோா்களின் ஒத்துழைப்பே மிக முக்கிய காரணம் என்றாா்.
நந்தா மருந்தியல் கல்லூரியின் முதல்வா் எஸ்.செங்கோட்டுவேலு, செவிலியா் கல்லூரியின் முதல்வா் ஆா்.வசந்தி ஆகியோா் வரவேற்றனா். ஸ்ரீ நந்தா கல்வி அறக்கட்டளையின் இணை நிா்வாக அறங்காவலா்கள் எஸ்.நந்தகுமாா் பிரதீப், எஸ்.திருமூா்த்தி ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
மருந்தியல் கல்லூரியின் பேராசிரியா் டி. பிரபா மற்றும் செவிலியா் கல்லூரியின் பேராசிரியை ஹமுது நிஸா ஆகியோா் நன்றி கூறினா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.