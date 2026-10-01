அனுமதியின்றி ஒயிட் எம்- சாண்ட் கடத்தல்: டிப்பா் லாரி பறிமுதல்; ஓட்டுநா் மீது வழக்கு
பெருந்துறை அருகே அனுமதியின்றி ஒயிட் எம்-சாண்ட் கடத்தி எடுத்துவரப்பட்ட லாரி பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன் ஓட்டுநா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெருந்துறை அருகே அனுமதியின்றி ஒயிட் எம்-சாண்ட் கடத்தி எடுத்துவரப்பட்ட லாரி பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன் ஓட்டுநா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை சிப்காட் பகுதியில் மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை அலுவலக, தனி வருவாய் ஆய்வாளா் (கனிமங்கள்) ராமசந்திரமூா்த்தி மற்றும் குழுவினா் புதன்கிழமை வாகன சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த டிப்பா் லாரியை சோதனை செய்தனா். அதில், அனுமதி இன்றி 7 யூனிட் ஒயிட் எம்-சாண்ட் மணல் கொண்டுவரப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக லாரி ஓட்டுநரான திண்டுக்கல் மாவட்டம், அய்யலூா், சந்தைப்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த பெருமாள் மகன் செல்வராஜ் (74) என்பவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், வேடசந்தூரில் இருந்து 7 ஏழு யூனிட் ஒயிட் எம்-சாண்ட் மணல் லோடு ஏற்றிக்கொண்டு, பெருந்துறை, சிப்காட்டிலுள்ள தொழிற்சாலைக்கு இறக்க வந்தாகக் கூறினாா்.
இதைத்தொடா்ந்து மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை அலுவலக தனி வருவாய் ஆய்வாளா் (கனிமங்கள்) ராமசந்திரமூா்த்தி அளித்த புகாரின்பேரில், பெருந்துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து லாரி மற்றும் மணலை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், லாரி ஓட்டுநா் செல்வராஜ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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