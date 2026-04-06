Dinamani
மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
நீலகிரி

ஆ.ராசா எம்.பி. வாகனத்தில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை

News image

ஆ.ராசா வாகனத்தில் சோதனை மேற்கொண்ட காவலா்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 7:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நீலகிரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.ராசா வாகனத்தில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, நீலகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், மாவட்டத்தில் குன்னூா், கூடலூா், உதகை ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா்கள் அறிமுக கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள ஆ.ராசா நீலகிரிக்கு சனிக்கிழமை வந்தடைந்தாா்.

இந்நிலையில், கோத்தகிரியில் இருந்து குன்னூா் செல்லும் சாலையில் தனது காரில் சென்று கொண்டிருந்துள்ளாா். அப்போது, கட்டப்பெட்டு பகுதியில் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த தோ்தல் பறக்கும் படையினா், ஆ.ராசாவின் காரை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அதில், விதிகளுக்குப் புறம்பாக எதுவும் இல்லாததால் அவரை போலீஸாா் அனுப்பிவைத்தனா்.

தொடர்புடையது

அமைச்சரின் வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை

எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை

வாகனத்தில் சென்றவரிடம் ரூ. 1.16 லட்சம் பறிமுதல்

கரூரில் தவெக அலுவலகத்தில் பறக்கும் படையினா் சோதனை

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு