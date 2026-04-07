Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
நீலகிரி

எம்.பி. ஆ.ராசா வாகனத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தண்ணீா் பாட்டில்கள்

நீலகிரியில் நடைபெற்ற நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த ஆ.ராசா வாகனத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தண்ணீா் பாட்டில்கள் இருந்தன. அவற்றைப் பறிமுதல் செய்யாமலும், அபராதம் விதிக்காமலும் அதிகாரிகள் அனுப்பிவைத்தனா்.

News image

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:22 pm

நீலகிரியில் நடைபெற்ற நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த ஆ.ராசா வாகனத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தண்ணீா் பாட்டில்கள் இருந்தன. அவற்றைப் பறிமுதல் செய்யாமலும், அபராதம் விதிக்காமலும் அதிகாரிகள் அனுப்பிவைத்தனா்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீரைப் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை அறியாமல் சுற்றுலாப் பயணிகள் கொண்டு வரும் பிளாஸ்டிக் தண்ணீா் பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதுடன், சம்பந்தப்பட்டவா்களுக்கு மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நீலகிரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.ராசா நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக உதகையில் உள்ள தனியாா் மண்டபத்துக்கு திங்கள்கிழமை வந்தாா். அப்போது, தோ்தல் பறக்கும் படையினா் அவரது வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, தடை செய்யப்பட்ட ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் தண்ணீா் பாட்டில்கள் அந்த வாகனத்தில் இருந்தன. அவற்றை தோ்தல் பறக்கும் படையினரும், அரசு அதிகாரிகளும் பறிமுதல் செய்யாமலும், அபராதம் விதிக்காமலும் வாகனத்தை அனுப்பிவைத்தனா்.

தொடர்புடையது

ஆ.ராசா எம்.பி. வாகனத்தில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு ஆவணங்கள் கோரி திமுக எம்.பி. மனு: சிபிஐ பதிலளிக்க உத்தரவு

புதுக்கோட்டையில் ரூ. 4.5 லட்சம் மதிப்புள்ள நெகிழி பைகள் பறிமுதல்

தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு