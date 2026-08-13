கூடலூா்-சுல்தான் பத்தேரி சாலை துண்டிக்கப்படும் அபாயம்

கூடலூரில் இருந்து கேரள மாநிலம், சுல்தான் பத்தேரி செல்லும் சாலையில் தற்போது பெய்யும் மழையால் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரிலிருந்து கேரள மாநிலம், வயநாடு மாவட்டத்தின் சுல்தான் பத்தேரி நகரை இணைக்கும் பிரதான இணைப்பு சாலையில் நெலாக்கோட்டை அருகே உள்ள கூவச்சோலை பகுதியில் தற்போது பெய்துவரும் மழையால் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
மழை தொடா்ந்தால் சாலை துண்டிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் உடனடியாக அங்கு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகளும் அப்பகுதி மக்களும் வலியுறுத்தி உள்ளனா்.
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