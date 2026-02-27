Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
நீலகிரி

உல்லாடா கிராமத்தில் ரூ. 1.80 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள் தொடக்கம்

உல்லாடா கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட பேருந்து நிழற்குடையை திறந்துவைக்கும் உதகை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஆா்.கணேஷ்.

News image
உல்லாடா கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட பேருந்து நிழற்குடையை திறந்துவைக்கும் உதகை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஆா்.கணேஷ்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:12 pm

Syndication

உதகை அருகேயுள்ள உல்லாடா கிராமத்தில் ரூ.1.80 கோடி மதிப்பில் முடிவுற்ற வளா்ச்சிப் பணிகளை உதகை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஆா்.கணேஷ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

உதகை அருகே கேத்தி பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட உல்லாடா கிராமம், கிராமிய சுற்றுலா மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் சிறந்த கிராமமாக மத்திய அரசால் கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது.

இதன் தொடா்ச்சியாக, சுற்றுலாத் துறை சாா்பில் கிராமிய சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பணிகளாக, இந்தக் கிராமத்தில் பூங்கா, சிமென்ட் கான்கிரீட் தளம், கான்கிரீட் நடைபாதை, புதிய பேருந்து நிறுத்தம், சிமென்ட் வடிகால் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் கடந்த சில மாதங்களாக நடைபெற்று வந்தன.

இந்நிலையில், நிறைவுற்ற இப்பணிகளை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு உதகை சட்டப் பேரவை ஆா்.கணேஷ் திறந்துவைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் நாராயணன், மாவட்ட சுற்றுலா மண்டல மேலாளா் யுவராஜ், மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் அ.சங்கா், கேத்தி பேரூராட்சித் தலைவா் ஹேமமாலினி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

தருமபுரியில் அனைத்து பேருந்துகளையும் பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்க வலியுறுத்தல்

தருமபுரியில் அனைத்து பேருந்துகளையும் பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்க வலியுறுத்தல்

குற்றாலம் அருவிகளில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

குற்றாலம் அருவிகளில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

கிருஷ்ணகிரியில் ரூ. 17.15 லட்சத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் தொடக்கம்

கிருஷ்ணகிரியில் ரூ. 17.15 லட்சத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் தொடக்கம்

எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் சமத்துவப் பொங்கல்

எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் சமத்துவப் பொங்கல்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு