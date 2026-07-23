செலுக்காடி பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள்

கூடலூரை அடுத்துள்ள செலுக்காடி பகுதியில் புதன்கிழமை காட்டு யானைகள் முகாமிட்டன.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரை அடுத்துள்ள பாடந்தொரை, கனியம்வயல், தேவன் மற்றும் செலுக்காடி பகுதிகளில் தினமும் யானைகள் ஊருக்குள் நுழைந்து பல்வேறு சேதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
யானைகளை வனத் துறையினா் விரட்டினாலும், மீண்டும் அதே பகுதிக்கு வந்து முகாமிடுவதை யானைகள் வழக்கமாக கொண்டுள்ளன. இந்நிலையில், செலுக்காடி பகுதியில் உள்ள சிறிய வனப் பகுதியில் யானைகள் புதன்கிழமை முகாமிட்டிருந்தன. இந்த யானைக் கூட்டம் இரவில் ஊருக்குள் நுழைய தயாா் நிலையில் சாலையோரம் வந்து நிற்பதாக அப்பகுதி மக்கள் வனத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
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