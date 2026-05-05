நீலகிரி மாவட்டம், உதகை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்ட போஜராஜன் வெற்றிபெற்றுள்ளாா்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகை, கூடலூா், குன்னூா் ஆகிய 3 தொகுதிகள் உள்ளன. இதில், உதகையில் பாஜக சாா்பில் போஜராஜன், காங்கிரஸ் சாா்பில் ராமசந்திரன், தவெக சாா்பில் இப்ராஹிம், நாதக சாா்பில் ரகுபதி உள்ளிட்ட 6 போ் போட்டியிட்டனா்.
வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை காலை தொடங்கிய நிலையில், முதல் சுற்றில் பாஜக வேட்பாளா் போஜராஜன் முன்னிலை வகித்தாா். அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் இரண்டு, மூன்றாம் இடம் வகித்தாா். இறுதிச் சுற்றில் தவெக வேட்பாளரைவிட 976 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று பாஜக வேட்பாளா் போஜராஜன் வெற்றிபெற்றாா்.
இந்த தொகுதியில் கடந்த 2021 தோ்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஆா்.கணேஷ் வென்றிருந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாக்குகள் விவரம்
போஜராஜன் (பாஜக): 48,488
இப்ராஹிம் (தவெக) 47,512
ராமசந்திரன் (காங்கிரஸ்):45,658
ரகுபதி (நாதக): 4,641
நோட்டா: 1,525
வித்யாசம்: 976
வேட்பாளா்கள்:6
மொத்த வாக்குகள்: 1,88,826
பதிவான வாக்குகள்:104,870
