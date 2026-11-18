உதகையில் நீா்ப் பனிப் பொழிவு
நீலகிரி மாவட்டம், உதகை காந்தல், தலைக்குந்தா, தாவரவியல் பூங்கா உள்ளிட்ட பகுதியில் புதன்கிழமை காலை நேரத்தில் நீா் பனிப் பொழிவு அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. இதனால் கடும் குளிா் நிலவியதால் பணிக்குச் செல்வோா் பாதிக்கப்பட்டனா்.
உதகை காந்தல் பகுதியில் காணப்பட்ட பனியின் தாக்கம்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகை காந்தல், தலைக்குந்தா, தாவரவியல் பூங்கா உள்ளிட்ட பகுதியில் புதன்கிழமை காலை நேரத்தில் நீா் பனிப் பொழிவு அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. இதனால் கடும் குளிா் நிலவியதால் பணிக்குச் செல்வோா் பாதிக்கப்பட்டனா்.
உதகை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான காந்தல், தலைக்குந்தா, தாவரவியல் பூங்கா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகாலை நேரத்தில் கடும் நீா்ப் பனிப் பொழிவு காணப்பட்டது. இதனால் புல்வெளிகள், சாலையோரங்கள் மற்றும் திறந்தவெளிப் பகுதிகளில் வெள்ளைப் போா்வை போா்த்தியதுபோல பனித்துளிகள் படா்ந்து காணப்பட்டன. தாவரவியல் பூங்காவில் குறைந்தபட்சமாக காலை நேரத்தில் 5.9 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவானது.
தொடா்ந்து நிலவும் குளிா்ச்சியான காலநிலையுடன் பனிப் பொழிவும் அதிகரித்துள்ளதால், பொதுமக்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளா்கள் வெம்மை ஆடைகளை அணிந்தவாறு கடும் குளிரை எதிா்கொண்டு வருகின்றனா்.
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