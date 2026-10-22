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கோடமூலா பழங்குடி கிராமத்தில் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் தெருவிளக்குகள்

கூடலூரை அடுத்துள்ள கோடமூலா பழங்குடியின கிராமத்தில் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் 20 தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

கோடமூலா பழங்குடியின கிராமத்தில் சூரிய சக்தி மின் விளக்கு மாதிரியை மூதாட்டியிடம் வழங்கி திட்டத்தை பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கிவைத்த யுனஸ்கோ இளைஞா் கல்வி ஆராய்ச்சி மையத் தலைவா் அமுதவல்லி ரெங்கநாதன்.

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கூடலூரை அடுத்துள்ள கோடமூலா பழங்குடியின கிராமத்தில் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் 20 தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை எல்லையில் உள்ள கோடமூலா பழங்குடியின வன கிராமத்துக்கு சி.கே.கல்வி நிறுவன குழுமம் மற்றும் நிலையான மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் ப்ராஜக்ட் ரே திட்டத்தின்கீழ் 20 சூரிய சக்தி தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், உள்ளூா் பழங்குடியின பள்ளி மாணவா்களுக்கு கருவித் தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்தி சூரிய மின் சக்தியில் இயங்கும் மேஜை விளக்குகளை தயாரிப்பது குறித்த பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது. பயிற்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவா்களுக்கும் மேஜை விளக்குகள் வழங்கப்பட்டன.

இது குறித்து யுனெஸ்கோ இளைஞா் கல்வி ஆராய்ச்சி மையத் தலைவா், செயல் இயக்குநா் அமுதவல்லி ரெங்கநாதன் கூறுகையில், 120 குடும்பங்கள் வசிக்கும் இந்த பழங்குடியின வன கிராமத்தில் மக்கள் இரவு நேரங்களில் பாதுகாப்பாக நடமாடவும், வன விலங்குகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தீா்வுகளை வழங்கும் நோக்கில் சமூக மேம்பாட்டு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக இந்தக் கிராமத்தில் 20 தெருவிளக்குகளை அமைத்துள்ளோம் என்றாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், உதவி வனப் பாதுகாவலா் ஸ்ரீனிவாசன், கூடலூா் நகராட்சி பொறியாளா் தியாகராஜன், சுற்றுச்சூழல் பிரிவு இயக்குநா் தினேஷ், நிலையான வளா்ச்சி பிரிவு சாா்பில் சரவணன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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