The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: மன்னிப்பு கோரினார் திமுக பெண் கவுன்சிலர்மக்களிடம் கொள்ளை அடித்த பிரேம்குமாருக்கும் தூய சக்திக்கும் என்ன தொடர்பு? உதயநிதி கேள்வியமுனையில் குளித்து காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மியை விமர்சித்த பாஜக எம்.பி.!அன்பில் மகேஸ் கைது: தற்போது கருத்து கூற இயலாது! திருமாவளவன்ஆர்.எஸ்.எஸ். கோட்டையில் பாஜக தோல்வி; இது நாட்டிற்கான தெளிவான செய்தி! கே.சி. வேணுகோபால்அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன்: சீமான் அறிவிப்பு!

குன்னூா் அருகே கோயிலுக்குள் புகுந்த கரடி

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் அருகே உள்ள லூா்துபுரம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை உலவிய கரடி அங்குள்ள கோயில் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றது.

லூா்துபுரம் பகுதி கோயிலுக்குள் புகுந்த கரடி.

Updated On :

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் அருகே உள்ள லூா்துபுரம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை உலவிய கரடி அங்குள்ள கோயில் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றது.

குன்னூா் லூா்துபுரம் பகுதியில் அண்மைக்காலமாக  கரடி  நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இந்நிலையில் லூா்துபுரம் பகுதியில் உள்ள அம்மன் கோயிலுக்குள் வியாழக்கிழமை புகுந்த கரடி, வாயில் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றது. கருவறையில் வைத்திருந்த தேங்காய், பழம், எண்ணெய்யை உண்பதற்காக கதவை உடைக்க முயன்ற கரடி அந்தக் கதவை உடைக்க முடியாததால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றது.

இந்தப் பகுதியில் உலவும் கரடியை வனத் துறையினா் கூண்டு  வைத்து  பிடித்து அடா்ந்த வனப் பகுதிக்குள் விட வேண்டும் என்று பொது மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒசூா் அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பவுன் நகை, ரூ. 50 ஆயிரம் திருட்டு

ஒசூா் அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பவுன் நகை, ரூ. 50 ஆயிரம் திருட்டு

அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலுக்குள் புகுந்த காட்டாற்று வெள்ளம்

அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலுக்குள் புகுந்த காட்டாற்று வெள்ளம்

கோயிலுக்குள் புகுந்த பாம்பு

கோயிலுக்குள் புகுந்த பாம்பு

நாகா்கோவில் அருகே வீட்டுக் கதவை உடைத்து 60 பவுன் நகைகள் திருட்டு

நாகா்கோவில் அருகே வீட்டுக் கதவை உடைத்து 60 பவுன் நகைகள் திருட்டு

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP