அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலுக்குள் புகுந்த காட்டாற்று வெள்ளம்
உடுமலையை அடுத்துள்ள அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலுக்கு வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு காட்டாற்று வெள்ளம் புகுந்தது.
அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலைச் சூழ்ந்த காட்டாற்று வெள்ளம்.
உடுமலையை அடுத்துள்ள அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலுக்கு வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு காட்டாற்று வெள்ளம் புகுந்தது.
திருப்பூா் மாவட்டம், உடுமலையில் இருந்து சுமாா் 20 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது சுற்றுலாத்தலமான திருமூா்த்திமலை. இங்குள்ள அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என மூன்று தெய்வங்களும் ஒருங்கே அமைந்துள்ளதால் இக்கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது.
மேலும், மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் உள்ள மருத்துவ குணமுள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில் குளிக்கவும் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா்.
இந்நிலையில், மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு கனமழை பெய்ததால் பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலை வெள்ளம் சூழ்ந்தது.
இதையடுத்து, கோயிலில் தரிசனம் மேற்கொள்ளவும், அருவியில் குளிக்கவும் பொதுமக்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை தடை விதிக்கப்பட்டது.
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