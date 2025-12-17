மாநில டேக்வாண்டோ போட்டிக்கு கிட்ஸ் கிளப் மாணவா்கள் தோ்வு
மாநில அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டிக்கு கிட்ஸ் கிளப் மாணவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் திருப்பூா் சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் மாவட்ட அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டி நடைபெற்றது. இதில் 14 வயதுக்குள்பட்டோா் பிரிவில் கிட்ஸ் கிளப் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா் சஞ்சய், மாணவி ஆத்திஃபா நிகாதா ஆகியோா் முதலிடம் பிடித்து மாநில அளவிலான போட்டிக்குத் தோ்வாகியுள்ளனா்.
மேலும் ரித்திக், தாருன்யா, அக்ஷா, ஹரி கிஷோா், சபரீஷ், விகாஷினி, சௌகத் நிஷா ஆகிய 7 மாணவ, மாணவிகள் 2-ம் இடமும், பிரியதா்ஷினி, ரிஸ்வான், சித்தி சித்தாா்த், நிதி, சைபான், முகமது இா்ஷத், இம்ரான், சஜிபியா, முகமது யூசுப், சதீஷ் கா, முகமது அஃபான் ஆகிய 10 போ் 3-ம் இடமும் பிடித்தனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பள்ளியின் தலைவா் மோகன் காா்த்திக், தாளாளா் வினோதினி காா்த்திக், செயலாளா் நிவேதிகா ஸ்ரீராம், இயக்குநா் ஐஸ்வா்யா நிக்கில் சுரேஷ், பள்ளி முதல்வா், உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.