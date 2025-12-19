பெண் நீதிபதியை தாக்கிய நீதிமன்ற ஊழியா் கைது
திருப்பூரில் பெண் நீதிபதியை தாக்கிய நீதிமன்ற ஊழியரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பூா் முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதியாக பத்மா (54) உள்ளாா். இவா் திருப்பூா் ஷெரீப் காலனி குறிஞ்சி நகா் பகுதியில் தனது தந்தையுடன் வசித்து வருகிறாா். முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்ற அலுவலக உதவியாளராக ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையைச் சோ்ந்த பரணீதரன் (24) பணியாற்றி வருகிறாா். அவா் நீதிபதி பத்மாவின் வீட்டுக்குச் சென்று சிறு உதவிகளைச் செய்வது வழக்கம்.
இந்த நிலையில் வியாழக்கிழமை நீதிபதி பத்மா வீட்டில் இருந்தபோது, பரணீதரனிடம் கடைக்குச் செல்லுமாறு கூறியதாகத் தெரிகிறது. ஆனால், இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த பரணீதரன் கோபத்தில் தகாத வாா்த்தைகளால் பேசியதுடன் பத்மாவை தாக்கியுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக நீதிபதி பத்மா, திருப்பூா் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இந்தப் புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்ற ஊழியரான பரணீதரனை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். தொடா்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.